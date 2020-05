L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) propose un dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme en réponse au Covid-19, fournissant des orientations aux États membres.

Ledit dispositif repose sur trois grands piliers : redressement économique, marketing et promotion, renforcement des institutions et renforcement de la résilience.

Alors que le tourisme est l’un des plus touchés de tous les principaux secteurs économiques et sociaux, l’OMT a identifié trois scénarios possibles pour les mois à venir. Selon le moment auquel interviendra la levée des restrictions sur les voyages, les arrivées de touristes internationaux pourraient baisser de 60 à 80 % en 2020.

Cela pourrait se traduire par une diminution des recettes d’exportation du tourisme dans des proportions comprises entre 910 millions et 1,200 milliard de dollars et menacer directement de 100 à 120 millions d’emplois. On redoute par ailleurs que l’onde de choc sociale ne soit au moins aussi problématique pour de nombreuses sociétés partout dans le monde.

C’est maintenant qu’il faut soutenir le secteur du tourisme par des actions concrètes tout en le préparant à émerger plus fort et plus durable de cette crise

Dans ce contexte, le dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme préparé en réponse à la COVID-19 a été conçu pour aider les pouvoirs publics, le secteur privé et les organismes donateurs à faire face à cette crise socioéconomique sans précédent.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : «C’est maintenant qu’il faut soutenir le secteur du tourisme par des actions concrètes tout en le préparant àémerger plus fort et plus durablede cette crise. Les plans et programmes de redressement du tourisme vont se traduire par des emplois et de la croissance économique, non seulement pour le tourisme mais aussi au-delà, pour l’ensemble des sociétés. Ce dispositif d’appui va aider les gouvernements et les entreprises à mettre en œuvre nos recommandations pour le redressement».

Appel à l’action : mesures économiques, promotionnelles et institutionnelles

Le dispositif accompagne la série de recommandations déjà publiées par l’OMT appelant à l’action pour atténuer l’impact socioéconomique de la COVID-19, lesquelles ont été entérinées par le comité de crise de l’OMT pour le tourisme mondial. Le dispositif prévoit trois domaines possibles d’intervention pour accélérer le redressement du tourisme, à savoir les domaines économique, promotionnel et institutionnel.

Le dispositif préparé en réponse à la COVID-19 d’assistance technique pour le redressement du tourisme préconise la mise en place de politiques et de mesures pour stimuler la reprise économique du secteur du tourisme. Elles devront s’accompagner dans le même temps d’évaluations de l’impact et des besoins et de plans nationaux spécifiques à l’appui du redressement du tourisme, entre autres mesures.

Dans les domaines du marketing et de la promotion, l’OMT se tient prête à apporter son assistance technique pour identifier les marchés pouvant accélérer la reprise, en cherchant à diversifier les produits et à (re)formuler les stratégies de marketinget activités promotionnelles.

Le troisième pilier est celui du renforcement des institutions et de la résilience. Il vise plus particulièrement à développer le partenariat public-privé et à promouvoir la collaboration à l’appui du redressement du tourisme, et à améliorer les compétences en matière de gestion des crises et de relèvement ultérieur.

Le tourisme pour le développement durable

L’appui technique proposé par l’OMT est destiné à aider les Membres à progresser sur la voie de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030et des 17 objectifs de développement durable (ODD).

Plusieurs de ces objectifs sont en rapport direct avec le tourisme, en particulier les ODD 8, 12 et 17 portant sur le travail décent et la croissance économique, la consommation et la production durables, et les partenariats pour les objectifs.

L’action de l’OMT s’inscrit aussi dans le cadre plus large de la riposte des organismes des Nations Unies à la COVID-19, mettant en avant le rôle que peut jouer le tourisme pour protéger les pays en développementet les éléments les plus vulnérables de la société des impacts les plus graves de la crise actuelle.