Au cours des dernières semaines, le projet Mashrou3i a adapté sa stratégie pour répondre à la crise actuelle et à l’impact socio-économique du COVID-19.

Les technologies numériques ont permis au projet de poursuivre ses activités quotidiennes et de mettre en ligne ses ateliers de formation entrepreneuriale.

Pour aider à lutter contre le coronavirus, les experts du projet Mashrou3i ont fourni des conseils aux entrepreneurs qui utilisent leurs produits et services pour fabriquer des équipements de protection individuelle.

Avant que l’épidémie de COVID-19 n’apparaisse en Tunisie, Jallouli Textile et Sotex Textile étaient deux entreprises indépendantes spécialisées dans la production de vêtements pour le marché local et sous-traitants auprès d’entreprises exportatrices.

Cependant, lorsque les premiers cas sont apparus à Sidi Bouzid, les fondateurs de ces entreprises, Mohamed Jallouli et Khaled Leftini, ont décidé de sortir de leur isolement et faire équipe ensemble pour remédier à la pénurie d’équipements de protection individuelle du personnel soignant, aux premières lignes de la crise sanitaire dans tout le pays.

En combinant leurs compétences techniques et leurs ressources, les entrepreneurs ont rapidement mis au point des ensembles d’EPI, comprenant des masques, des blouses, des pantalons et des salopettes imperméables et lavables. Le soutien marketing de l’expert régional du projet Mashrou3i a aidé ces deux entreprises à distribuer efficacement ces protections parmi le personnel de santé, les employés municipaux et les entreprises agroalimentaires à Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine et Tozeur.