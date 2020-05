A la date du 7 mai courant, le prix du baril de Brent s’est situé au niveau de 25,1 dollars, contre 23 dollars, un jour avant, ce qui reflète une légère hausse, a fait savoir la Société tunisienne des industries du raffinage (STIR), dans une information publiée lundi sur la page facebook du ministère de l’Energie, de mines et de la transition énergétique.

Au niveau mensuel, la moyenne du prix est passée de 63,5 dollars en janvier 2020, à 55,4 dollars en février et 31,8 dollars en mars. En avril la moyenne mensuelle du prix s’est située au niveau de 18,5 dollars, ce qui représente une chute historique, causée par l’effondrement de la demande, en raison de la pandémie du Covid-19 et les mesures de confinement décidées à travers le monde et qui ont entraîné une surabondance de l’offre.

Pour le mois de mai, une légère reprise a été remarquée, puisque la moyenne du prix, pendant la première semaine, s’est rétablie à 22,1 dollars.

Le site spécialisé prixdubaril.com confirme cette tendance haussière, estimant que les prix ont affiché une hausse de plus de 12%, durant la semaine écoulée.

“Les acteurs du marché espèrent un retour de la demande avec les mesures progressives d’assouplissement du confinement imposé en raison de la pandémie de Coronavirus”, souligne la même source.

“Les gens retournent au volant pour aller au travail ou simplement pour sortir de chez eux, ce qui est excellent pour la demande de carburant. Mais pour faire durer cette hausse, il faudra plus que des gens qui font le tour de leur quartier: il faudra que les moteurs de l’industrie dans les grandes régions redémarrent avec tous leurs cylindres et que les avions redécollent”, a noté Stephen Innes, d’AxiCorp, rapporté par le site spécialisé.

Il est à noter que le prix du brent à l’international a poursuivi sa tendance haussière atteignant ce lundi 11 mai 2020 les 31,25 dollars.