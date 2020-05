Un collectif d’organisations, a exhorté le gouvernement, dans un communiqué publié samedi, à élaborer un plan global pour mettre un terme à toutes les formes du travail précaire des femmes dans le secteur agricole et dans les différents autres secteurs et à obliger toutes les acteurs sociaux à respecter les conditions des relations de travail garanties par la Constitution, au droit au travail décent, à la rémunération équitable et à la couverture établie par les conventions des droits de l’Homme.

Cette revendication intervient, selon le communiqué, suite à l’accident tragique survenu, hier vendredi à la délégation de Regueb relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid qui a fait 7 blessés de gravité variable parmi des femmes agricoles. Les organisations signataires ont mis en cause l’absence des mécanismes permettant de mettre en vigueur les décisions adoptées à cet effet.

Les organisations ont indiqué à cet égard qu’un appel a déjà été lancé à plusieurs reprises à l’adresse des autorités publiques centrales, régionales et locales, pour mettre un terme à ” l’indifférence envers les forces vives du pays, se manifestant à travers les conditions de transport inhumaines au vu et au su des autorités “.

Les organisations signataires ont dans ce sens appelé le gouvernement à accélérer la mise en place d’un cadre juridique en faveur de l’économie sociale et solidaire, qui sera le garant de la disponibilité de conditions de travail décentes sur l’ensemble du territoire.