Au cours du mois de janvier 2020, la production industrielle a enregistré une augmentation de 12,8%, a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans un communiqué publié vendredi 8 mai 2020 sur son site web.

“Cette hausse est expliquée principalement par la croissance enregistrée dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (28,6%) suite à l’augmentation de la production de la compagne d’huile d’olive 2019-2020, de l’industrie chimique (59,8%) suite à l’augmentation de la production de dérivées de phosphate, ainsi que celui des mines (19,3%) en raison de l’accroissement observé dans la production de phosphate brut (430,7 mille tonnes durant le mois de janvier de l’année 2020 contre 297,3 mille en janvier 2019).

De même, la production du secteur de raffinage du pétrole a enregistré une évolution suite à la reprise d’activité de la société de raffinage ” STIR ” après un arrêt quasi-total l’année dernière.

En revanche, la production industrielle a enregistré une baisse de 3% dans le secteur de l’industrie du textile/habillement et cuirs, de 7,5% dans le secteur de l’énergie, et de 3,7% dans le secteur de l’industrie des matériaux de construction céramique et verre.

Ce recul a été enregistré également dans le dans le secteur de l’industrie du bois (-5,8%) et de 3,9% dans le secteur de l’industrie de papier et de carton.