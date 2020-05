Un cycle de réunions en ligne a été lancé dans les cinq pays bénéficiaires du projet MEDSt@rts (système Med de soutien à la micro-finance pour les startups), à savoir l’Italie, la Grèce, la Tunisie, le Liban et la Palestine et ce dans l’objectif de créer un réseau transnational des acteurs de la micro-finance à travers la Méditerranée.

Rappelons que le projet MEDSt@rts , lancé début 2020 en Italie, vise à promouvoir l’accès au crédit des personnes habituellement ” non finançables ” et à soutenir la création de nouvelles perspectives économiques et professionnelles à même de contribuer à l’inclusion sociale et à la lutte contre le chômage des personnes économiquement fragiles (jeunes et chômeurs) dans les 5 pays bénéficiaires.

Doté d’un budget de 2,8 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros de contribution de l’UE au titre du programme IEV CTF Med, ce projet a pour objectif la création d’un programme transnational commun en tant que système alternatif d’accès au crédit inspiré par la finance éthique et les principes de solidarité, en associant des institutions publiques et privées : un système de financement impartial, simple et efficace qui permet également à des personnes traditionnellement reconnues comme ” non finançables ” d’accéder à des formes de micro-finance pour le lancement et le développement d’actions entrepreneuriales dans des secteurs tels que la numérisation, le tourisme durable, l’agroalimentaire, l’éco-conception et l’artisanat.

L’objectif de ces réunions est de mieux cerner le rôle que jouera chaque acteur dans le cadre de ce réseau transnational. Une fois activé, le réseau aura pour objectifs de maintenir un dialogue permanent et constructif sur les questions de micro-financement ; de fournir une expertise et des conseils sur d’autres projets de promotion et de financement de projets et de favoriser la coopération et l’apprentissage mutuels.