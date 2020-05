L’État tunisien signé, mardi 5 mai, un accord pour mobiliser un crédit syndiqué en devises auprès de 12 banques locales, d’un montant d’environ 1,180 milliard de dinars (257 millions d’euros avec un taux d’intérêt de 2%, et 130 millions de dollars avec un taux d’intérêt de 2,75%), remboursables sur trois ans.

A noter que la cérémonie de signature s’est déroulée en présence, outre les banques concernées, du ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïche, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi.

Ce prêt, dont une partie provient des dépôts des non-résidents, permettra de financer les besoins budgétaires de l’Etat pour lutter contre le Covid-19, explique un communiqué du ministère des Finances publié à l’issue de la signature dudit accord.

Selon Nizar Yaïche, ce crédit permettra de faire face aux impacts de la régression de l’activité économique, de concrétiser les mesures exceptionnelles mises en place par l’Etat, de mobiliser des fonds supplémentaires pour le secteur de la santé, d’accompagner les entreprises sinistrées à cause du confinement total et de préserver les postes d’emploi.

Il a souligné l’importance du rôle des banques tunisiennes, notamment leur contribution pour faire face aux répercussions économiques et alléger la pression financière sur les sociétés, dans le cadre de la Commission d’appui et d’accompagnement des entreprises impactées, qui entamera l’examen des dossiers des sociétés après la publication du décret fixant les critères d’octroi des aides.

Nizar Yaïche estime également nécessaire d’accélérer la mise en place du mécanisme de garantie et d’octroi de crédits directement après son entrée en vigueur cette semaine, avec un montant total de crédits de 1,500 milliard de dinars.

Portefeuille digital

Par ailleurs, Yaïche souligne la nécessité de la préparation logistique et organisationnelle des banques pour le lancement du portefeuille digital qui permettra aux bénéficiaires des aides sociales, via leurs téléphone mobile, et de retirer cette somme auprès des banques ou des distributeurs bancaires.

Une nouvelle solution de paiement mobile “portefeuille digital” vient d’être lancée en Tunisie. Elle permet à chaque Tunisien de créer son portefeuille virtuel sur son mobile, recevoir de l’argent et payer avec en toute simplicité, a expliqué Le ministre des Finances.

Toujours selon lui, le portefeuille digital sera utilisé, à partir du 6 mai 2020, pour distribuer les aides sociales via environ 4 000 points : les agences postales et bancaires et des DAB (distributeurs automatiques de billets).