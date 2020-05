Les équipes de contrôle économique ont relevé, durant les dix premiers jours de Ramadan, 317 infractions et saisi une quantité importante de produits alimentaires, dans le gouvernorat de Tunis.

Selon des données fournies par la direction régionale du commerce de Tunis, les équipes de contrôle ont enregistré, des dépassements liés notamment à la facturation (115), à l’augmentation des prix (56), au non affichage des prix (103) et au recours à des balances non homologuées.

D’après la même source, ces infractions ont été relevées dans plusieurs secteurs dont les légumes et fruits (69), les produits alimentaires (142), les viandes (30), la boulangerie et la pâtisserie (30) et le tabac (15).

Au cours des 2 659 opérations économiques menées, une importante quantité de produits a été saisie dont 5,4 tonnes de légumes et fruits, 7 440 œufs et environ 4 tonnes de miel.Les équipes ont également, saisi 6,4 tonnes de farine, 8 tonnes de semoule et 1 316 paquets de cigarettes et 434 litres de lait.

La direction régionale du commerce de Tunis a, par ailleurs, proposé la fermeture de deux commerces dont les propriétaires sont un grossiste et un détaillant de produits alimentaires.

Selon la même source, les opérations de contrôle ont ciblé les différents circuits de distribution dont les grandes surfaces, les commerces de détail et de gros, les boulangeries, les entrepôts et les points de vente dans les marchés municipaux.

La direction régionale du commerce de Tunis a intensifié ses opérations de contrôle au cours du mois de ramadan 2020 qui coïncide cette année avec la pandémie du Coronavirus qui a favorisé une certaine montée de la spéculation.