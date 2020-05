La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) poursuivra, à partir de lundi 4 mai 2020, ses activités dans ses différents sites, avec 50% de son effectif et ceci, en application des mesures de déconfinement partiel décidées par le gouvernement à partir de cette date, en prévention contre la propagation du Covid-19, indique une source de la compagnie à l’agence TAP.

Selon la même source, la CPG a baissé son effectif à 30%, depuis plus d’un mois, dans les différentes unités d’extraction et de production de phosphate, ainsi que dans les ateliers de maintenance et d’équipement.

Ces mesures prises dans le cadre du confinement total dans le pays ont retardé les programmes de maintenance annuelle des laveries devant être effectuée par la compagnie, durant les mois de mars, avril et mai.

La compagnie étudie la possibilité de démarrer le programme de maintenance de ses 11 laveries, vers la fin du confinement. Celles-ci sont réparties dans les délégations de Métlaoui, Kef Eddour, Mdhilla, Om Larayes et Redeyef.

Rappelons que la production de phosphate commercial de la CPG a atteint 1 million 550 mille tonnes, pendant la période de janvier-avril 2020, une production en deçà de l’objectif fixé qui est de 1,8 million de tonnes.