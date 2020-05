La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple a, à l’occasion de la célébration de la Fête du Travail, déclaré que l’autorité législative reste prête à œuvrer à la consolidation des acquis des travailleurs, toutes catégories confondues, et à préserver leur droit légitime à la prospérité et à une vie digne.

Elle rappelle, dans une déclaration publiée, vendredi, que la célébration, cette année, de la Fête du Travail intervient dans des circonstances exceptionnelles en Tunisie et dans le reste monde, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et vu les craintes des travailleurs pour leurs droits et leurs emplois.

Après avoir félicité l’ensemble des travailleurs de tous les secteurs et les syndicats nationaux et sectoriels, la présidence de l’ARP a tenu à saluer, en particulier, les employés de la santé pour leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19.

D’autre part, la présidence de l’ARP insiste sur la nécessité de prendre toutes les dispositions sanitaires pendant la phase de déconfinement ciblé afin de préserver les forces ouvrières, ” moteur de l’économie nationale et pilier du développement économique”.

La présidence de l’Assemblée rappelle la situation précaire de nombreux travailleurs, soulignant l’impératif de trouver des solutions rapides afin de leur assurer une vie digne et de garantir leurs droits.

Elle a, dans ce sens, salué les efforts de l’Union générale tunisienne du Travail en matière de défense des droits des travailleurs et leurs actions au service de la Tunisie, notamment leur rôle, au niveau national, dans la l’instauration des valeurs de solidarité, de paix sociale et d’unité nationale.