La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a appelé les établissements non affiliés et celles qui ne sont pas inscrites auprès des autorités fiscales, à parachever les procédures d’affiliation et à inscrire leurs employés auprès de la Caisse, au plus tard le 14 mai 2020, afin de permettre à leurs salariés de bénéficier des subventions exceptionnelles et circonstancielles décrétées par le gouvernement, conformément aux dispositions du décret numéro 4 de 2020 et de l’arrêté gouvernemental numéro 164 du 14 avril 2020.

Dans un communiqué publié, mardi, la CNSS a indiqué que l’affiliation des établissements ainsi que l’inscription de leur salariés, prennent effet à partir de la date d’enregistrement effectué auprès de ses services.

L’appel de la CNSS à parachever les procédures en question, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des mesures sociales exceptionnelles et provisoires récemment décidées dans l’objectif d’accompagner les établissements à prendre en charge leurs salariés affectés par l’impact du confinement sanitaire général, en prévention du Coronavirus.