J’espère que ce sera la dernière fois où j’évoque ce sujet !

Notre secteur textile comprend 1 700 entreprises structurées et 180 000 emplois, dont l’essentiel dans la confection pour l’export. (Ceci outre une multitude de petits ateliers !).

La mobilisation de moins de 8% de ces effectifs permettrait de fabriquer 2 millions de masques LAVABLES par jour. Soit 15 jours ouvrables pour ce besoin de la PCT.

Sauf qu’actuellement LA MAJEURE PARTIE DES USINES EST FERMÉE POUR CONFINEMENT. Et les rares usines ayant pu obtenir une autorisation exceptionnelle de maintien partiel de leur activité ne peuvent utiliser plus de 15 à 20% de leurs effectifs. (Personnellement j’ai 4 demandes de réouverture partielle d’ateliers en souffrance, après avoir essuyé déjà 3 refus il y a 10 jours).

Ainsi, une unité employant d’habitude 100 personnes (moyenne nationale) peut tourner actuellement au mieux avec 20 salariés entre DIRECTS (ouvriers sur machines) et INDIRECTS (non productifs)!

Et, comble de la frustration, PERSONNE ne sait encore comment et à quel rythme les choses vont évoluer.

Pour livrer les commandes export non encore annulées, ne pas perdre pied auprès de nos clients, et pour FABRIQUER EN PARALLÈLE DES MASQUES DE PROTECTION, il faut bien des USINES OUVERTES ET TOURNANT AVEC UN MINIMUM D’EFFECTIFS. Comme c’est le cas … d’autres pays !

On ne peut profiter des nouveaux créneaux de substitution que tout le monde convoite (le médical), produire rapidement des bavettes LAVABLES pour la protection de nos citoyens, avec des USINES FERMÉES, ou tournant à 20% de leur capacité!

Dans la vie, il faut savoir ce qu’on veut !

A bon entendeur salut!