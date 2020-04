L’appel d’offres relatif à la réalisation de la 4ème phase du projet du Réseau National Intégré de l’Administration (RNIA4) sera lancé dans les semaines à venir, a annoncé, samedi, le ministère des Technologies de la communication et de la transformation digitale.

Deux cent (200) interconnexions entre les établissements relevant du ministère de la Justice sont prévues dans le cadre de cette 4ème phase du projet.

D’un coût de 21 Millions de Dinars (MD), le projet favorisera la communication et l’échange des données via un réseau numérique interconnecté et sécurisé reliant l’administration centrale du ministère et ses différents affiliés administratifs, tribunaux et les établissements pénitentiaires et correctionnels.

En parallèle, le système national de gestion électronique des courriers baptisé ” Elissa ” sera mis en exploitation, le 2 mai 2020, au niveau central au ministère de la Justice, a-t-on indiqué. Ce système squi sera opérationnel au niveau des établissements pénitentiaires et correctionnels, a été au cœur d’une réunion, tenue vendredi à Tunis.

Elle a permis d’évoquer la participation des institutions aux projets technologiques et numériques et le rôle de la Poste Tunisienne dans la numérisation des transactions entre les détenus et leurs familles et avec les établissements pénitentiaires et correctionnels, outre le rôle de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) dans l’audit de la sécurité des systèmes et réseaux d’information.

Les ministres des Technologies de la communication et de la transformation digitale et celui de la Justice ont convenu, par ailleurs, d’organiser des réunions périodiques afin d’assurer le suivi des projets et approfondir la coopération.

Les deux départements ministériels avaient signé, le 17 novembre 2017, un accord, dans le cadre duquel, sont entrepris lesdits projets. Ils collaborent aussi pour la réalisation des projets de numérisation des dossiers, de l’archive et l’infrastructure de communication (réseaux et des sites d’hébergement).