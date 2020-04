En vue d’accompagner les efforts des pouvoirs publics tunisiens dans la lutte contre le Covid-19, Samsung Tunisie témoigne de son engagement fort, en apportant une contribution sous plusieurs formes.

La marque coréenne a en effet mis à la disposition du ministère de la Santé tunisien :

– une centaine de lits médicaux

-des fournitures et équipements pour 250 lits

– des pousse-seringues

– Une centaine de Smartphones haut de gamme pour les centres destinés au traitement des patients atteints du Covid-1, soit l’hôpital Charles Nicolle, l’hôpital Rabta, l’hôpital Abderrahman Mami, les SAMU et les comités covid-19.

Il s’agit du Samsung Galaxy M 30 S, idéal pour répondre aux besoins du corps médical avec une batterie très puissante de 6000 mAh, avec une autonomie allant jusqu’à 49 h de conversation.

Samsung Tunisie a également annoncé un don de 6000 masques FFP2 ainsi que 8300 masques chirurgicaux au profit du Conseil national de l’Ordre des médecins.

A travers ce don, Samsung Tunisie souhaite apporter son soutien afin de relever les nombreux défis posés par la pandémie du Covid-19 en Tunisie en contribuant activement aux efforts déployés à travers le pays.

