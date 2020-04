Plusieurs pays et autres acteurs économiques privés se sont engagés à se mobiliser aux côtés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue d’accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic contre le nouveau coronavirus et en assurer un accès équitable.

Présentée lors d’une conférence de presse virtuelle, vendredi 24 avril 2020, cette initiative réunit de nombreux pays (entre autres la France, la Suisse, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne), d’organisations internationales (BMGF, CEPI, Gavi, Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, OMS), d’entreprises du secteur privé ainsi que la fondation Bill et Melinda Gates -un des premiers bailleurs de l’OMS.

Ceci étant, aucune précision n’a été apportée sur le mécanisme de coopération censé être mis en place dans le cadre de cette initiative.

Tout ce qu’on sait pour le moment, c’est que, dans le volet financier, la présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der Leyen, supervisera, le 4 mai procain, une conférence de donateurs dont l’objectif est de lever 7,5 milliards d’euros, lit-on sur le site de La Tribune.

Mais paradoxalement, ni la Chine (pourtant la cause de cette pandémie) ni les Etats-Unis d’Amérique (le pays le plus touché aujourd’hui) ne sont représentés dans cette initiative.

Côté chiffre, l’OMS fait état de 190 000 morts dus au coronavirus dans le monde, et de 2,7 millions de personnes officiellement contaminées.

La situation est tellement alarmante que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, assure que “vaincre cette pandémie exige l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire”. Et particulièrement pour “… les pays les plus pauvres qui n’ont pas les moyens financiers de concurrencer les plus riches dans la course à l’acquisition de stocks de vaccins, de médicaments ou de kits de diagnostic”.

Bien entendu, l’Afrique présente toutes les conditions de vulnérabilité aux ravages du virus, et aura donc besoin de tout le soutien et l’assistance possibles…, souligne le président en exercice de l’Union africaine, Cyril Ramaphosa.

Cité par La Tribune, le président de l’Alliance du vaccin (Gavi), Seth Berkley, pense que “sans vaccin, le Covid-19 ne sera jamais vaincu”, mais demeure “optimiste sur les perspectives de mettre au point un vaccin, tout en se montrant réservé quant au calendrier”.