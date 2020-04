Le ministère de l’Industrie et des PME a annoncé jeudi dans un communiqué, le lancement d’une plateforme numérique pour le suivi de l’offre et de la demande des équipements de protection contre le coronavirus, tels que les bavettes médicales en tissu lavables, les blouses protectrices ainsi que d’autres équipements individuels, et assurer l’approvisionnement du marché local.

Les entreprises tunisiennes voulant produire ces équipements peuvent inscrire à la plateforme numérique via ce lien https://www.epi-covid19.tn , pour pouvoir déterminer leur capacité de production et s’informer sur les fournisseurs de matières premières spécialisés dans ce domaine.

Il convient également, de préciser que le Ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises a mis à la disposition des industriels le lien suivant epicovid19.mipme@tunisia.gov.tn, pour recevoir toutes leurs demandes de renseignement sur les procédures à adopter.