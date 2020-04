Une séance de travail s’est tenue jeudi entre Abdellatif Mekki ministre de la santé et Slim choura,ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique consacrée aux mesures et décisions qui seront prises à l’occasion de la fin de l’année universitaire dans les facultés de médecine.

Cette réunion qui s’est tenue en présence des doyens des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire a permis d’examiner les conditions de déroulement des examens de fin d’année dans ces établissements universitaires.

A cette occasion, les participants à cette réunion ont passé en revue l’évolution de la stratégie sanitaire pour la lutte contre le coronavirus dans notre pays.