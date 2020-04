Un conseil ministériel a été tenu, jeudi, au Palais du gouvernement à la Kasbah et consacré aux mesures exceptionnelles destinées aux petits métiers.

Présidé par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, cette réunion a permis d’évoquer les secteurs et les petits métiers sinistrés par la crise engendrée par l’épidémie du coronavirus. Il s’agit surtout de professions dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et pêche et du commerce.

Le chef du gouvernement a souligné, à ce sujet, la nécessité de coordonner entre l’ensemble des intervenants pour identifier des ” solutions urgentes ” au profit des catégories touchées d’une manière directe et indirecte par l’actuelle crise.

Les alternatives possibles pour garantir les financements nécessaires et les aides financières conjoncturelles ont été également évoquées.

Il a été recommandé de faciliter l’accès à des crédits et de repenser les mécanismes de financement des artisans et des petits métiers.