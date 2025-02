Mégaprojets en Tunisie : Le gouvernement valide des initiatives clés pour le développement

La commission supérieure des mégaprojets a tenu, jeudi, au palais du gouvernement, à la Kasbah, sa troisième réunion.

Présidée par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, la réunion s’est penchée sur l’examen de trois « projets nationaux prioritaires » dans le domaine du transport, des technologies de la communication et de l’enseignement supérieur.

Il s’agit, en l’occurrence, de l’acquisition de 30 rames de métro léger, du parachèvement de la construction de l’école nationale des ingénieurs de Bizerte et d’un projet relatif à la construction d’une e-ville à Nahli (gouvernorat l’Ariana).

Dans ce contexte, cite un communiqué, la commission a examiné l’état d’avancement de ces trois projets et a décrété une série de mesures visant à résoudre les problèmes entravant l’achèvement de ces projets.

Ces obstacles seront dressés à l’aune de la trilogie : efficacité, transparence et faisabilité.

À cet égard, la commission a décidé d’inscrire ces projets dans la liste des mégaprojets à « caractère stratégique » ou des grands projets publics bloqués et ce conformément aux dispositions du décret n°497 de 2024.

Toujours dans le cadre de cette réunion, la commission a donné son aval pour l’acquisition de 30 rames de métro léger selon des procédures abrégées et dans les plus brefs délais, conformément aux instructions données par le chef de l’Etat.

Ce projet vise à améliorer le réseau de transport public en renforçant la flotte de la société Transtu par 30 rames de métro léger offrant les normes de sécurité et de confort aux voyageurs.

Ce projet vient traduire l’orientation de l’Etat vers le soutien du transport ferroviaire, dès lors qu’il s’agit d’un mode de transport qui répond le plus aux impératifs du développement durable et aux conditions de transport propre.

Il s’agit également d’un transport qui contribue de manière significative au transport d’un plus grand nombre de citoyens par rapport aux autres moyens de transport terrestre.

D’où le mérite qu’il a de permettre de répondre aux besoins sans cesse grandissants des citoyens et d’alléger la pression sur les autres moyens de transport.

Deuxième projet à l’œuvre, la construction d’une « e-ville » à Nahli » dans les meilleurs délais et selon des procédures souples.

Ce projet, cite la même source, tend à répondre aux exigences de la croissance économique, sociale et technologique en développant le secteur numérique, stimulant l’investissement et promouvant le

rayonnement numérique de la Tunisie.

Un tel projet vise également à offrir des espaces technologiques répondant aux normes internationales ainsi que des espaces aménagés spécialement pour héberger des institutions actives dans le domaine du digital.

Pour le troisième projet l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bizerte, la commission a décidé de parachever la construction des différentes composantes en recourant à la formule des contrats flexibles.

Ce choix a le mérite de répondre au double souci de renforcer le tissu institutionnel et universitaire aux niveaux régional et national et de répondre ainsi aux exigences de la croissance économique et technologique.