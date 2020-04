Le WWF organise son 5e virtual talk pour célébrer la journée de la terre

Le Fonds Mondial pour la Nature, WWF Afrique du Nord organise, ce vendredi à partir de 15h, son cinquième ” Virtual Panda Talk ” portant sur le thème ” Le nouveau deal pour la nature et les Hommes en Afrique “.

Ce débat en ligne s’inscrit dans le cadre de la célébration, le 22 avril de chaque année, de la journée de la terre. Il discutera du Nouveau Deal (ou pacte) qui vise à protéger et à restaurer la nature au profit des personnes et de la planète, indique le WWF dans un post Facebook.

Ce pacte propose de sauvegarder les espaces naturels , de lutter contre l’extinction des espèces animales ou végétales, terrestres ou marines, macro ou microscopiques et de réduire de moitié les impacts écologiques négatifs de la production et de la consommation.

Cela permettra de fournir plus de nourriture et d’eau à une population mondiale qui passera à neuf milliards de personnes au cours des prochaines décennies.

D’autres thématiques, à l’instar de la biodiversité à l’heure du Covid-19 notamment en Afrique seront discutées lors de ce virtual Panda Talk auquel participera le ministre de l’Environnement, Chokri Ben Hassen.

En mai 2019, le rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) confirmait que la dégradation de la biodiversité mondiale et les services écosystémiques s’aggravent à un rythme alarmant.

Selon WWF, 75 % de l’environnement terrestre a été “gravement altéré” par les activités humaines, tandis que 66 % de l’environnement marin est touché. Cette destruction accélérée entraîne la disparition de la biodiversité : un million des espèces animales et végétales (sur 8 millions recensées sur Terre) sont menacées d’extinction à court ou moyen termes.

Le Living Planet Report 2018 du WWF indiquait que le monde aura perdu 2/3 de ses espèces sauvages en 2020, en comparaison avec les années 1970.

D’après la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), plus de 40% des espèces d’amphibiens, près de 33% des récifs coralliens et plus d’un tiers de tous les mammifères marins sont déjà menacés.