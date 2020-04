Dans la continuité de l’année 2019, et sur fond de tractations politiques pour la constitution du nouveau Gouvernement, le marché boursier a connu un premier trimestre atone où les volumes échangés ont chuté de 54% sur le premier trimestre 2020.

De son côté, Tunisie Valeurs a vu ses volumes reculer de 67% (à 176,7 millions de dinars). Au 31 mars 2020, sa part de marché s’établit à 18,3%.

Au niveau de l’activité de gestion d’actifs, les OPCVM gérés par la société ont reculé de 8% à 660 Millions de dinars. Tunisie Valeurs demeure néanmoins le premier gestionnaire du pays avec une part de marché de 17,6%. Elle a, à ce titre, été désignée « Meilleure compagnie de gestion d’actifs pour l’année 2020 » par le magazine financier Global Banking and Finance Review.

Dans ce contexte baissier, davantage exacerbé par les effets de la pandémie du COVID-19 dont les effets ont commencé à se faire ressentir à partir de mi-mars, le chiffre d’affaires de la société a enregistré un repli de 27% à 3 Millions de Dinars. Les charges d’exploitation ont quant à elles reculé de 10%.

Sur le plan stratégique, le premier trimestre a été marqué par le rachat de 50,47% du capital de la société par la BIAT en date du 16 mars 2020 et ce après autorisation du CMF. Le nouvel actionnaire a été soumis à une Offre Publique d’Achat (OPA) obligatoire visant le reste du capital, au prix de 18,150 dinars, sur la période allant du 26 mars au 16 avril 2020.

La BIAT détient désormais plus de 96% du capital de Tunisie Valeurs.

Le partenariat capitalistique avec la BIAT marque une nouvelle étape dans la vie de la société.

Cette alliance stratégique permettra aux deux entités de mutualiser les expertises et d’exploiter les synergies entre les métiers bancaires et du marché financier pour consolider le positionnement de chacun des acteurs sur son marché en vue de maximiser la valeur pour les clients et les actionnaires.