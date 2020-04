Face à la situation, engendrée par le COVID-19, AMEN BANK continue à se mobiliser afin d’apporter tout son soutien à sa clientèle, à travers notamment la concrétisation des mesures édictées par les circulaires BCT n° 2020-7 et 8.

En effet, AMEN BANK a procédé à la suspension du remboursement des échéances en principal et intérêts ainsi que le report de remboursement des crédits bancaires sur la période restante du crédit initial plus 7 mois, au profit des clients particuliers dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 1 000 dinars et 3 mois pour les particuliers dont les revenus mensuels dépassent les 1 000 dinars. Cette mesure concerne tous les tunisiens, retraités inclus, qu’ils soient résidents ou non en Tunisie. Les montants, objet de la suspension feront l’objet d’une mobilisation ultérieure.

AMEN BANK tient à rassurer sa clientèle concernée en précisant que ledit report n’entrainera pas de frais supplémentaires en intérêts, commissions et autres charges bancaires.

AMEN BANK indique également que les échéances débitées pour les clients concernés ont été globalement restituées.

Dans ce cadre, les clients qui souhaiteraient continuer à rembourser leurs crédits à leur échéance, sont invités à remplir le formulaire de demande, en cliquant sur le lien ci-après ou en informer directement leurs agences : www.amenbank.com.tn/fr/nous-suivre.html

Par ailleurs, AMEN BANK a réservé exclusivement le numéro vert (80 106 000), pour permettre à ses clients de se renseigner sur les modalités pratiques du report de remboursement de leurs crédits et pour toute réclamation ayant trait à leur application.

Par ailleurs, et conformément aux termes de la circulaire 2020-06, AMEN BANK a mis en place une cellule d’écoute et d’accompagnement pour sa clientèle entreprise, composée de hauts cadres qui travailleront en concertation avec les agences et les directions régionales. Leur principale mission consiste à assurer une gestion proactive des dossiers des clients concernés et de les contacter individuellement pour s’enquérir de leur situation et de leur proposer les solutions appropriées.

Enfin, il est à souligner que tous les services de support sont opérationnels et que les agences AMEN BANK continuent à fonctionner de 08h15 à 12h45 pour servir les clients dans le cadre du respect des mesures barrières (éloignement social,…). De plus, pour mener à bien la stratégie de l’Etat en termes de confinement sanitaire total et aider ses clients, non équipés, à utiliser les moyens et services digitaux au moindre coût, AMEN BANK a pris, depuis la mi-mars 2020, des mesures exceptionnelles pour leur faire bénéficier d’une gratuité pendant 6 mois, de plusieurs produits et services numériques, dont notamment, la carte Sésame, les produits de la Banque Digitale et le Pack AMEN Sénior. http://www.amenbank.com.tn/fr/actualites/0079/amen-bank-se-mobilise-et-assure-la-continuite-de-ses-%E2%80%8Eactivites-face-au-covid-19%E2%80%8E.html

Conformément à ses engagements, AMEN BANK se mobilise pour assurer la continuité de son activité tout en apportant son soutien à ses partenaires et à ses clients dans cette période inédite.