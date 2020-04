La Société Tunisienne de Verreries- SOTUVER- a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.

Revenus :

La SOTUVER a réalisé au cours du premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 22,899 millions de dinars contre 23,546 millions de dinars au premier trimestre 2019, soit une très légère baisse de 3% expliquée par les circonstances liées à la crise de Covid-19.

A noter que jusqu’à la veille du couvre-feu décrété par les autorités le 17 Mars 2020, puis le confinement général décrété le 22 Mars, les ventes étaient supérieures de 15% aux réalisations de la même période 2019, et étaient en ligne avec le budget fixé pour l’année 2020.

Le repli de 3% provient seulement des conséquences liées à la crise Covid-19, et particulièrement de la fermeture des frontières terrestres avec l’Algérie.

Au niveau local et malgré le ralentissement de l’activité au cours de la période de confinement, le chiffre d’affaires du premier trimestre a connu une augmentation remarquable de 34% passant de 9,653 millions de dinars à 12,924 millions de dinars.

A l’export, les ventes sont passées de 13,893 millions de dinars à 9,975 millions de dinars, soit une baisse de 28%, due à la forte croissance des prévisions sur le marché local et la priorité donnée à celui-ci.

Cette régression planifiée qui ne remet pas en cause notre positionnement sur les marchés extérieurs, devrait se rattraper rapidement dès la levée de cette conjoncture de confinement international.

Valeur de la production :

La valeur de la production a atteint 24,207 millions de dinars au 31 mars 2020 contre 21,987 millions au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 10%.

Endettement :

L’endettement global au 31 mars 2020 totalise 50,863 millions de dinars, enregistrant une hausse de 10% par rapport au 31/12/ 2019 (46,179 millions de dinars). Cette augmentation est justifiée par la participation de la SOTUVER dans le capital de sa nouvelle filiale SOTUVER GLASS INDUSTRIES et les avances versées aux fournisseurs des investissements engagés.

Investissements :

Les investissements réalisés au cours de ce premier trimestre s’élèvent à 745 milles dinars et portent principalement sur l’acquisition de matériel industriel.

Gestion de la crise Covid-19 :

Dès l’apparition du fléau en Chine et ses premiers signes en Europe, la SOTUVER a adopté une démarche anticipative et proactive en créant une cellule de suivi dont l’objectif est de :

– Garantir la sécurité des employés grâce à une stratégie sanitaire rigoureuse et garantir la pérennité de l’activité de l’entreprise.

– Suivre très régulièrement la situation en Tunisie et dans les pays qu’elle dessert afin d’adapter continuellement la stratégie commerciale.

Par ailleurs, dans le but de sauvegarder les fours et assurer une production minimale permettant de desservir un secteur aussi vital que celui de l’agroalimentaire et grâce à la mobilisation et le dévouement des employés, certaines lignes de productions ont pu être maintenues au cours de confinement total décidé par l’Etat depuis le 22 Mars 2020.