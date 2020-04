Le ministre du Commerce déclare que suite à la fermeture des marchés au bétail, le prix de la viande rouge a augmenté. De ce fait, il a été décidé d’importer de la viande.

Donc si j’ai bien compris, on ferme les marchés, et suite à ça, les éleveurs tunisiens ne peuvent plus vendre du bétail, par conséquent, le marché étant sous-alimenté, le prix augmente.

Sauf que la sous-alimentation du marché est due à une décision gouvernementale, il aurait donc mieux fallu trouver une solution pour mieux écouler les produit des éleveurs tunisiens au lieu d’importer de la viande.

Regardons ce qu’a fait la France: il a été décidé découler le produit agricole local et de ne rien importer pour permettre aux agriculteurs français de survivre à cette crise.

Mustapha Mezghani