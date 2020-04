Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a reçu, vendredi, au siège du département, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’entretien a porté sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération tuniso-françaises aux niveaux bilatéral et multilatéral, et en particulier dans le cadre de l’Union européenne.

L’entretien a permis également d’évoquer les dispositions facilitant le rapatriement des Tunisiens et des français bloqués des deux côtés suite aux mesures de prévention prises contre le nouveau coronavirus.

Des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la crise en Libye, ont été au centre de l’entretien, ajoute le communiqué.

Cité dans le communiqué, l’ambassadeur français a souligné “le caractère exceptionnel des relations de partenariat liant les deux pays”, saluant la stratégie adoptée par la Tunisie en matière de lutte contre le Covid-19.

Il a également affirmé la volonté de la France de continuer à soutenir la Tunisie afin de lui permettre de surmonter les difficultés économiques et de développement du fait de la pandémie.

Pour sa part, Noureddine Erray s’est félicité du soutien apporté par la France à la Tunisie pour surmonter l’impact économique du Covid-19, affirmant le soutien de la Tunisie avec la France dans sa lutte contre la pandémie.

Il a également souligné l’importance de renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et la France et de l’exploiter dans l’intérêt commun des deux peuples amis en cette conjoncture délicate et la crise qui s’en est suivie, insistant sur l’importance de renforcer la solidarité internationale pour endiguer la pandémie.