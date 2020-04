Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, et de la possibilité offerte par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) après concertation avec le Conseil du Marché Financier (CMF), AMEN BANK informe ses actionnaires et le public que son Conseil de Surveillance a décidé, de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) prévue initialement pour le 24 avril 2020, à une date qui sera fixée et communiquée ultérieurement.