L’Agence française de développement (AFD) s’est engagée à consacrer une enveloppe de 9 millions de dollars pour réduire l’impact du coronavirus sur l’employabilité, a indiqué mercredi 15 avril, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fethi Belhaj, au cours d’une séance de dialogue entre les représentants de la cellule de crise au sein de l’ARP et les ministres de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Le ministre a souligné que son département a décidé de restructurer le projet ” Moubadiroun ” de l’Agence de la formation professionnelle et sa consolidation moyennant des fonds estimés à 25 millions de dollars, outre l’augmentation du plafond des contrats -programmes à 10 mille dans le cadre du programme d’initiation à la vie professionnelle du plafond du service civique à 10 mille et du programme El Karama à 5 mille.

Il a signalé que le ministère avait pris contact avec un nombre de banques pour les inciter à accompagner les entreprises pour sauvegarder les postes d’emploi.

Par ailleurs, Belhaj a précisé que plusieurs scénarios ont été préparés pour garantir la réussite de cette année d’apprentissage, qui selon ses propos, s’achèvera fin avril ou début septembre prochain, en fonction de la durée du confinement sanitaire général.

” Les examens au sein des centres de formation privées seront reportés à la fin de la formation “, a-t-il soutenu, mettant l’accent sur les différentes mesures prises par le ministère pour réduire l’impact de la crise actuelle sur les entreprises et les établissements de formation.

Fethi Belhaj ajoute que des primes seront octroyées aux établissements bénéficiant de programmes d’emploi, tout en assurant le versement des primes d’accompagnement jusqu’au 31 mai prochain, quelque soit la situation de ces établissements.

Il a également été décidé le report du remboursement des dettes pour les jeunes promoteurs oeuvrant dans les domaines de la maintenance des routes et de l’environnement pour la période allant de mars 2020 à septembre 2020, selon le ministre, soulignant le report du remboursement des dettes au titre de l’année 2019 pour une période de 6 mois pour ces mêmes promoteurs.

Une plateforme numérique gratuite a été mise à la disposition des demandeurs d’emploi afin qu’ils bénéficient de sessions de formation à distance dans plusieurs domaines tel que, les langues, les arts et les technologies de l’information et de la communication.

Belhaj a signalé qu’un budget de 2 millions de dollars a été consacré au financement de la formation continue au profit des agents des petites et moyennes entreprise outre l’exonération des petites entreprises qui emploient moins de 100 agents des conditions de participation a la formation de base pour une période d’une année.