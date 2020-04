Les recettes des exportations des agrumes tunisiennes ont accusé une baisse de 27,8% pour atteindre au 7 avril 2020, une valeur de 23 MD alors qu’en volume les exportations ont chuté de 8,6%, bien que la saison s’est déroulée loin de la crise sanitaire découlant de a propagation du coronavirus.

La saison de l’exportation des agrumes tunisiens n’a pas été influencée par cette pandémie, la Tunisie a pu exporter la plupart des quantités programmées, a affirmé l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) dans son rapport sur l’état d’avancement de la saison des agrumes à l’heure de la crise sanitaire.

Néanmoins, le volume des exportations de ” la maltaise ” a régressé de 36,8%, pour atteindre en 2020, 8165,5 tonnes, dont 86% de cette variété sont destinées vers la France, suivie en 2ème position par la Libye avec 27,7% de l’ensemble des exportations tunisiennes notamment de la variété ” Thomson “.

Les exportations tunisiennes des agrumes ont perdu leur positionnement sur certains marchés européens (Italie et Allemagne), par rapport aux résultats de l’année dernière l’absence totale des exportations vers les marchés russe et africain.

En se basant sur les données du groupement interprofessionnel des fruits, l’ONAGRI a recommandé d’examiner les problèmes liés à la commercialisation à l’effet de concevoir un nouveau scénario pour s’adapter avec cette pandémie et ce en vue d’accroître la capacité d’exportation et de préserver les marchés traditionnels, tout en prospectant d’autres niches d’exportation, en identifiant de nouvelles méthodes pour la transformation des agrumes et en consolidant les normes de qualité.