Monsieur le Gouverneur, a réitéré son appel aux banques pour être à l’écoute de leurs clients, particuliers et entreprises, s’enquérir de leurs difficultés et subvenir à leurs besoins de trésorerie immédiate afin d’assurer leur continuité et le maintien des postes d’emploi.

Passant en revue les mesures relatives à l’adaptation du dispositif de supervision prudentielle en rapport avec l’évolution de la situation financière des banques, M. EL ABASSI a souligné que la BCT n’hésitera pas à introduire, en fonction des circonstances, tout ajustement réglementaire nécessaire.

Sur le plan de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement, notamment dans ce contexte exceptionnel, la BCT s’est attelée à renforcer leur surveillance à travers un reporting quotidien sur la disponibilité des DABs sur l’ensemble de territoire Tunisien et sur l’activité des plateformes de paiement. A ce titre, la BCT a invité les banques et l’Office National des Postes (ONP) à veiller à assurer une continuité des services des différents canaux de paiement notamment les DABs en les alimentant en quantité suffisante de billets de banque et tout en renforçant les mesures de vigilance en matière de cyber-sécurité.