L’association tunisienne des personnes handicapées a appelé lundi à établir des protocoles clairs et précis pendant la période de confinement sanitaire afin de garantir la prise en charge des personnes porteuses d’handicaps et de leur permettre d’accéder aux soins en cas de propagation du coronavirus et d’éviter l’encombrement des établissements sanitaires.

Elle a appelé, dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’agence TAP, à la création d’une commission au sein du comité national de lutte contre le coronavirus composée de spécialistes parmi les personnes porteuses d’handicaps pour trouver des solutions à même de lutter contre la pandémie et d’élaborer un plan d’action pour l’accompagnement des malades et leur fournir un soutien en cas de contamination.

L’association a insisté l’importance de fournir l’aide sanitaire et financière aux personnes porteuses d’handicaps tout en assurant des mesures de prévention durant la période de confinement.