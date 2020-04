REDAVIA, un des leaders mondiaux des solutions d’énergie solaire rentables, fiables et propres destinées aux entreprises, a créé un nouveau programme d’énergie solaire concessionnaire, le Bail de Résilience COVID-19, afin de soutenir les entreprises ghanéennes et kenyanes en cette période difficile d’incertitude économique.

C’est ce qu’indique la société dans un communiqué publié récemment, ajoutant que COVID-19 a considérablement perturbé les entreprises africaines.

Ainsi, dans cette période difficile, “REDAVIA permet aux entreprises saines de réduire leurs coûts d’exploitation grâce à un service gratuit de location de centrales solaires”.

REDAVIA a présenté le bail de résilience COVID-19, qui fournit des centrales solaires aux clients entreprises gratuitement pendant six mois. “Cette offre est disponible pour certaines entreprises ghanéennes et kenyanes durables à long terme selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stock”.

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions d’énergie solaire pour les entreprises d’Afrique subsaharienne. Facile à expédier, à installer, à adapter et à redéployer, le système REDAVIA repose sur un modèle préconfiguré, comprenant des modules solaires et des composants électriques à haute performance. Les entreprises tirent parti d’une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial réduit.

