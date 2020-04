Suite à l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, Ennakl Automobiles annonce la mise en place d’un plan de service pour assurer la vente de pièces de rechange et service d’entretien et de maintenance des voitures du groupe Volkswagen sur ses sites de Charguia 2 et de la Goulette.

Nos équipes commerciales sont également à votre disposition en télétravail pour répondre à vos demandes.

Nous souhaitons ainsi assurer le support nécessaire aux personnes dans l’obligation de se déplacer durant cette période afin d’assurer la continuité de leurs missions à caractère prioritaire.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous vous invitons à contacter nos services pour fixer un rendez-vous afin de mieux vous servir.

Le service est disponible pendant les horaires administratifs, dans le strict respect de toutes les procédures officielles d’hygiène et de sécurité recommandées par le ministère de la santé.

Nous précisons qu’une opération de désinfection systématique est effectuée à la réception et à la restitution de votre véhicule.

Pour tout complément d’informations, veuillez nous contacter au 36 036 036.

Nous vous tiendrons constamment informés des dernières évolutions via notre site web www.ennakl.com ou via notre page Facebook Ennakl Automobiles.

Entretemps, prenez surtout soin de vous et de vos familles.

Communiqué d’Ennakl Automobiles