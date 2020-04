L’Association BeMed, qui lutte contre la pollution marine, a sélectionné six projets en Afrique du Nord, dont quatre sont basés en Tunisie, pour dépolluer la Méditerranée, étant donné que les quantités de déchets plastiques qui y sont déversées chaque année sont estimées à plus de 600 000 tonnes.

Ces initiatives choisies dans le cadre du 4ème appel à projets de l’association, portent sur la lutte contre les déchets plastiques dans la Méditerranée, perçue comme la mer la plus polluée au monde.

Il s’agit de projets entrepris par des associations de protection de l’environnement, dont l’Association Citoyenneté et Développement Durable (ACDD) de Gabès, l’Association pour la protection de l’Environnement et le Développement durable de Bizerte (APEDDUB) , “Tunisie Ecologie Association”, en plus de l’initiative du ministère de l’Environnement pour empêcher les dépôts incontrôlés dans les cours d’eau, menée en collaboration avec 13 municipalités côtières.

Le financement alloué à chaque projet s’élève à 10 000 euros au maximum, selon l’Association BeMed.

Le réseau BeMed est, aujourd’hui présent dans 15 pays du pourtour méditerranéen, avec un total de 54 projets soutenus, lesquels ont tous le même but, celui de lutter contre la pollution plastique dans la mer Méditerranée.

L’association Beyond Plastic Med (BeMed) a été fondée lors de la conférence internationale “?Plastique en Méditerranée : au-delà du constat, quelles solutions”, qui s’est tenue à Monaco les 10 et 11 mars 2015. Ses membres fondateurs sont la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe et la Fondation Mava. Ils ont été rejoints, quatre ans plus tard, par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La liste des lauréats de BeMed 2020 a été publiée le 30 mars 2020.