L’agence xinhuanet (version française) a souligné que le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que la Chine continuerait d’accroître son assistance envers la Namibie et d’autres pays africains dans leur lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Il a fait cette déclaration, vendredi 3 avril, lors d’une conversation téléphonique avec son homologue namibien, Hage Geingob.

Par ailleurs, Xi Jinping a indiqué que le coronavirus a surpris le monde constituant au passage “un test majeur pour la capacité de gouvernance des gouvernements du monde entier”.

Pour rassurer les Africains, Xi Jinping ajoute: “Le gouvernement chinois a toujours placé les personnes avant tout et donne la priorité absolue à la sécurité et à la santé des personnes. Grâce à plus de deux mois d’efforts difficiles, la prévention et le contrôle de la situation épidémique de la Chine n’avaient cessé de s’améliorer”.

Le président chinois estime que “face à cette crise de santé publique mondiale, seules la solidarité et la coopération peuvent permettre à la communauté internationale de surmonter la pandémie”, rapporte xinhuanet.

Dans ce cadre, Xi n’a pas manqué de rappeler, lors du sommet extraordinaire des dirigeants du Groupe des 20 des plus grandes économies mondiales, il y a quelques jours -sommet coordonné par l’Arabie Saoudite-, qu’il avait exhorté “la communauté internationale à passer à l’action, à mener efficacement une prévention et un contrôle collectif, à contenir résolument la propagation de l’épidémie et à travailler ensemble pour aider les pays en développement aux systèmes de santé faibles à améliorer leur préparation et leur réponse”.

Concernant le Covid-19 en Afrique, le président chinois se dit très inquiet, mais assure que “la Chine avait surmonté les difficultés pour assister activement l’Union africaine et les pays africains à l’aide de matériel anti-épidémique et organiser des conférences vidéo d’experts médicaux pour le partage d’expériences”.

Et plusieurs entreprises et organisations non gouvernementales chinoises ont également apporté de l’aide aux pays africains, comme le milliardaire Jack Ma.

Et Xi de promettre: “la Chine continuera de partager son expérience dans la prévention et le contrôle épidémiques avec les pays africains, et travaillera avec eux pour améliorer la coopération en matière de santé et remporter la victoire finale contre l’épidémie”.

Il ne reste plus qu’à espérer que les gouvernements africains travaillent à améliorer leurs systèmes de santé de leur côté et que l’aide chinoise soit un simple secours.

Malheureusement, les Chinois sont tellement présents en Afrique qu’on se demande si les Africains n’étaient pas sortis d’une colonisation pour retomber dans une autre.

TB