La deuxième édition de Gabes Cinema Fen Online se déroule du 3 au 11 avril 2020, et ce gratuitement sur la plateforme Artify.

Le festival prévoit une sélection de plus de 40 films et 12 œuvres d’art vidéo. Les films seront programmés par horaire avec une durée d’accessibilité de 3 heures sachant que l’accès sera limité au territoire tunisien.

Toutefois, le vidéos d’art seront en ligne en continu, tout au long du festival et accessibles à l’international.

L’équipe du festival a annoncé dans un nouveau communiqué que la programmation a été mise à jour. La sélection des films sera mise en ligne “suite à des renégociations avec les distributeurs sur les droits de diffusion”, selon la même source.

Il y aura une section compétitive et une autre hors compétition, dédiées aux 40 films sélectionnés. La compétition officielle prévoit la diffusion d’oeuvres du cinéma arabe.

Il s’agit de films de fiction et documentaires dont 5 longs-métrages et 12 courts-métrages.

S’agissant du programme des films hors compétition, les festivaliers auront le choix entre 9 films d’auteurs du monde entier, 2 courts-métrages dans la section Ciné-Terre ou 2 courts-métrages tunisiens.

Les 12 Vidéos d’art au menu sont l’oeuvre d’artistes nationaux et internationaux.

Le programme des films sera visible sur l’adresse suivante: https://bit.ly/GCFEN2020

Pour accéder au programme Art Video, les internautes peuvent se rendre à l’adresse suivante; https://bit.ly/ELKAZMA2020

Certaines activités de cette 2e édition seront maintenues et réparties dans les mois suivant la programmation digitale. Il s’agit notamment de la section des films en réalité virtuelle et son Hackaton, les formations, les masterclass, le panel et les workshops.

“Face aux circonstances actuelles, l’équipe de Gabes Cinéma Fen a décidé de convertir cette deuxième édition en une édition en ligne, indiquent les organisateur, précisant que le festival reprendra sa forme habituelle pour sa troisième édition en 2021.

Actuellement, la Tunisie vit une période de confinement généralisé avec des consignes sanitaires et sécuritaires.

En application du plan national visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus Covid-19, toutes les manifestations culturelles et artistiques sont suspendues depuis le 22 mars dernier.

Les acteurs culturels ont récemment adopté une nouvelle forme pour la pratique de l’art qui est actuellement en vogue online en Tunisie comme ailleurs.