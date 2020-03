Avec le Conona et le confinement, il n’y aura pas uniquement un effet de bébé boom qu’on va observer dans 9 mois. Comme ce fut le cas en 2011 lors du couvre-feu décrété suite au déclenchement de la révolution. Tout notre mode de vie se trouve bouleversé: non seulement on est privé du stade, de foot, de café, des amis, de voyage, de mariage, d’enterrement mais surtout de travail. Plus de la moitié de l’humanité fait face à une situation presque inédite: être obligé de gérer son temps dans un espace très réduit. Cependant, deux catégories de population peuvent y échapper: les nantis (qui disposent d’un jardin voir d’une salle de sport privative) et les ruraux et les paysans (qui vont continuer à travailler et à vivre normalement).

Les quatre activités qui s’offrent à nous

La majorité d’entre nous va faire le choix entre 4 activités. Manger, et certains parmi nous vont avoir des problèmes d’obésité et de santé dus au manque d’activité. Lire pour une minorité qui disposent déjà de livres car il est très difficile d’acheter un livre ou d’en emprunter un auprès d’une bibliothèque publique pour cause de confinement. Regarder la télévision pendant des heures et des heures avec une moyenne journalière qui peut dépasser 6 heures, entre news films, séries et émissions de culture générale pour les plus intellectuels parmi nous. Juste à titre de comparaison, le site web de la télévision nationale a atteint en une journée le nombre de visite mensuel. Avec des moments de pic à 20h lors du journal télévisé avec une nouvelle vedette -Mme Nissaf Ben Alaya- du ninistère de la Santé qui nous annonce les chiffres du jour. Juste à titre de comparaison, le site web de la télévision nationale a atteint en une journée le nombre de visite mensuel. Avec des moments de pic à 20h lors du journal télévisé avec une nouvelle vedette -Mme Nissaf Ben Alaya- du ninistère de la Santé qui nous annonce les chiffres du jour. Ce qui nous intéresse ce n’est plus la parité dinar/euro, ou le prix du baril de pétrole, ou les résultats foot du championnat, ou les querelles politiques, mais plutôt le nombre de décès et de personnes contaminés par jour par le corona.

Tunisie Telecom augmente sa bande passante

Enfin, on va se ruer tous sur internet soit pour regarder les réseaux sociaux ou échanger des informations, soit pour regarder des films, des séries et surtout des vidéos sur une solution miracle pour le coronavirus, ou un vaccin, ou un médicament à un point anormal qui a entraîné depuis une semaine une lenteur flagrante sur la toite au point queTT vient d’annoncer qu’elle va augmenter la bande passante internationale de 35 à 50 MO. Ce qui veut dire tout simplement que son traffic internet s’est multiplié par 2. Autre conséquence, l’explosion des visites des sites d’information en Tunisie particulièrement. Car les Tunisiens veulent suivre en temps réel la progression de la maladie et du virus corona… Autre conséquence, l’explosion des visites des sites d’information en Tunisie particulièrement. Car les Tunisiens veulent suivre en temps réel la progression de la maladie et du virus corona… Le grand gagnant de cette situation ce sont les opérateurs télécoms, et face à une absence de communication de la part d’opérateurs locaux. On pourra prendre l’exemple de la France, elle aussi confrontée au même confinement que la Tunisie, Orange aurait multiplié son chiffre d’affaires par 4 depuis le confinement. Tout porte à croire qu’on est au début d’une vraie révolution et qui va voir la mort et le changement de plusieurs métiers et la naissance ou le développement de nouveaux métiers. En tout état de cause, rien ne sera plus comme avant.

Maarouf