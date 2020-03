Le versement des dons et contributions au “Fonds Relance Culture” (FRC) peut être effectué par voie postale ou bancaire, a annoncé, mercredi, le ministère des Affaires culturelles.

Un compte postal dédié au FRC a été créé pour recevoir les contributions à ce fonds à dotation mixte entre secteurs privé et public. Les contributions en espèce sont également acceptées.

Le FRC a été créé par le ministère des Affaires Culturelles suite à la suspension de toutes les activités Culturelles et artistiques par mesure préventive du nouveau coronavirus.

Ce fonds de concours, en réponse à la situation de crise, est destiné à promouvoir le secteur culturel et à soutenir la stabilité économique et sociale des acteurs culturels. Son action s’inscrit également dans la durée permettra d’accompagner de manière pérenne la relance économique et sociale de notre secteur.

Il réunira les dons et les contributions de tous les individus, les entreprises et les organisations qui souhaitent contribuer à la relance du secteur culturel. Les contributions rassemblées consisteront en des dons provenant de diverses composantes de la société (particuliers, secteur public et privés, ONG….).

Certains partenaires du secteur privé et de la société civile ont déjà exprimé leur volonté de financer ce fonds et de contribuer au processus de relance, a fait savoir le ministère.

Le FRC permettra de réunir des contributions financières au profit du secteur culturel en Tunisie, afin de contribuer à la relance de la vie culturelle tout en soutenant activement les efforts de l’ensemble des parties prenantes. Les artistes et créateurs, les freelances et opérateurs culturels sont parmi les principaux concernés.

Ce fonds vise également à financer et accompagner le développement de services culturels et artistiques en ligne. Cette alternative devra permettre la continuité de l’offre culturelle en situation de crise.

L’allocation des fonds sera soumise à des critères déterminés à l’avance, donnant, notamment, la priorité aux individus et institutions les plus fragiles ou les plus affectés par la propagation de la pandémie.

Diverses formes d’attribution des fonds sont prévues sachant que les critères seront évalués en coordination entre le ministère et les divers partenaires. Elles dépendent des besoins des institutions et des individus touchés par la crise aussi bien que les capacités de financement disponibles.

Le ministère rappelle son engagement à entreprendre des actions visant à atténuer les impacts négatifs du temps d’arrêt que traverse le secteur culturel. “Une évaluation interne porte à plus de 700 le nombre de manifestations culturelles annulées ou reportées”, selon la même source.

Il souligne l’ampleur et le caractère inédit de la crise sanitaire qui touche à tout le secteur culturel avec des pertes affectant l’écosystème économique qui entoure chacune de ces manifestations et organisations.

Le ministère s’engage également à “accompagner les initiatives et projets culturels pour contribuer à la relance de l’ensemble du secteur, efficacement, et au-delà de la période de crise”.

L’activité artistique et culturelle est actuellement en pause, en application du plan national de prévention du Covid-19 qui se poursuivra jusqu’au 4 avril, avec possibilité de prolongation.