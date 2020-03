L’Instance nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) a reçu près de 50 signalements relatifs à la spéculation sur les produits et l’augmentation des prix sur fond de la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le bureau de presse a précisé que l’instance a, depuis, mercredi, mis un numéro vert (80102222) à la disposition des citoyens pour dénoncer les cas de spéculation et de vente conditionnée ainsi que tout dépassement en rapport avec les prix.

L’INLUCC a mis en place, dans ce sens, un plan de lutte contre ces dépassements engendrés par la situation sanitaire dans le pays, sous le signe “la spéculation est une forme de corruption”.

La même source affirme que l’Instance accorde la priorité absolue à la réception des signalements en rapport avec le Covid avant de les transférer aux services du ministère du Commerce dans le cadre d’un accord commun entre les deux départements.

Une correspondance a été adressée jeudi au ministère du Commerce pour permettre à l’INLUCC de contacter directement les directeurs régionaux du Commerce et d’intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas de spéculation ou d’augmentation des prix.