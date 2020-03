Le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino a annoncé ” une contribution directe” de la FIFA, à hauteur de 10 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le Covid-19.

Un fonds mondial d’aide au football et aux personnes touchées par cette crise sanitaire sans précédent pourrait également être lancé par l’instance.

L’OMS et la FIFA, en collaboration avec d’autres personnalités importantes du monde du football, vont lancer une campagne de sensibilisation et diverses initiatives afin que chacun puisse recevoir des conseils pour protéger et promouvoir la santé, individuellement et collectivement.

En 2019, l’OMS et la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, ont validé le principe d’une collaboration de quatre ans pour encourager des modes de vie sain à travers la pratique du football, partout dans le monde.

Plusieurs compétitions nationales et internationales ont été suspendues ou reportées à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19).