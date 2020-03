La ministre de la Justice, Thouraya Jribi, s’est rendue, jeudi, à la prison des femmes de La Manouba où elle a pris connaissance de la situation sanitaire dans cet établissement pénitentiaire et des procédures en vigueur pour se prémunir contre le Covid-19.

Jribi a préconisé de faire preuve de la plus grande vigilance dans la mise en œuvre des mesures préventives et de multiplier les campagnes de sensibilisation aux règles de l’hygiène et de l’assainissement des différents espaces, indique le ministère de la Justice.

Elle a, par ailleurs, pris connaissance de la participation des détenues aux programmes de formation dans nombre d’ateliers, tels que la coiffure, la couture et la pâtisserie.

Elle s’est, également, rendue au pavillon de la mère et de l’enfant pour vérifier les conditions de vie des détenues et de leurs enfants ainsi que de leur prise en charge psychologique.