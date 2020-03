Les derniers chiffres des immatriculations de véhicules particuliers établis par l’ATTT (Agence Tunisienne des Transports Terrestres) placent la marque Hyundai en tête des ventes pour les mois de février ainsi qu’au niveau du cumul des ventes des mois de janvier et février 2020.

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, enregistre un volume de ventes de 465 unités immatriculées en février 2020, en progression de 84,52% par rapport au mois de février 2019 pour une part de marché de 13,25% pour les véhicules particuliers.

Selon les chiffres cumulés 2020 (janvier & février), la marque sud-coréenne reprend sa place à la tête des ventes des véhicules particuliers avec 735 unités immatriculées avec une croissance de 47,89 % par rapport à la même période de l’année 2019 pour une part de marché de 11,24% pour les véhicules particuliers.

«Nous sommes fiers de la confiance de nos clients. Alpha Hyundai Motor confirme sa position et vise la consolidation de ces résultats le long de l’année 2020. Une année très importante pour le parcours de la marque en Tunisie avec un programme de développement prometteur spécialement au niveau du réseau », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Grâce à la fiabilité de ses services et la diversification de la gamme, Alpha Hyundai Motor a maintenu sa position de leader dans un environnement concurrentiel. Le concessionnaire, qui vient d’inaugurer son nouveau siège à la Charguia 1, poursuivra la réalisation de ses objectifs inscrits dans son business plan en s’appuyant sur ses points forts suivants :

• Une large gamme, variée et innovante de voitures Hyundai allant de la mini-citadine au SUV,

• Un service de qualité avec une équipe jeune, dynamique, soudée et engagée,

• Un réseau en perpétuel développement avec 9 agences actuellement pour un objectif de plus de 16 agences à la fin 2020.