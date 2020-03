La 12e édition des “Foulées du Mégara” initialement prévue le dimanche 22 mars courant, a été reportée à une date ultérieure, annonce le comité d’organisation, mardi sur sa page officielle facebook.

“Le comité d’organisation des foulées du Megara en concertation avec l’ensemble des intervenants, a décidé de reporter le déroulement de la douzième édition à une date ultérieure, suite au communiqué du ministère de la santé publié lundi, appelant à reporter.

autant que possible, toutes les rencontres et conférences prévues au cours de cette période et d’éviter d’inviter des conférenciers ou des participants issus des zones touchées par le coronavirus dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre ce virus”, précise-t-on.