La 5e édition du prix littéraire “Prix Goncourt : Choix de la Tunisie” aura lieu, vendredi 13 mars, à partir de 14h, dans la Cour de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Une cérémonie sera proposée sous l’autorité du Président de l’Académie Goncourt Didier Decoin et de l’écrivain Mohamed Harmel, annonce l’IFT.

Le “Prix Goncourt : Choix de la Tunisie” est parmi les 14 “Choix Goncourt à l’étranger” couvrant un pays ou une région, organisés par l’Institut Français et ses pôles dans les pays concernés. Il décerne le prix du meilleur roman en français, choisi parmi la troisième sélection effectuée en octobre, par un jury tunisien composé de lycéens, étudiants et professeurs.

Cette édition 2020 implique pour la première fois les 24 gouvernorats de la république, grâce à la complicité de l’Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français (ATP). Les gouvernorats représentés sont l’Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis et Zaghouan.

Plus de 360 élèves d’établissements scolaires, secondaires et supérieurs, de tout le pays seront réunis pour porter les couleurs et le choix de leur gouvernorat.

Quatre romans sont en lice pour cette édition. “La Part du fils” de Jean-Luc Coatalem (Stock), “Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon” de Jean-Paul Dubois (L’Olivier), “Soif” d’Amélie Nothomb (Albin Michel) et “Extérieur monde” d’Olivier Rolin (Gallimard).

Ce choix sera défendu lors d’une prestation d’éloquence exceptionnelle en public devant un jury d’écrivains. Un moment unique de plaidoyer par des lycéens, lecteurs engagés qui surprendront par la qualité de leurs analyses, la justesse de leurs regards et l’engagement de leurs prestations orales pour défendre leur choix littéraire.

Depuis 2015, à l’occasion de la visite inaugurale de Bernard Pivot à l’Institut français de Tunisie, le prix littéraire “Le Choix Goncourt de la Tunisie” est devenu un événement reconnu et incontournable en Tunisie. En 2019, Le Prix Goncourt proposé par l’académie Goncourt a été attribué à Jean Paul Dubois pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon.

Le Prix Goncourt est le prix littéraire le plus prestigieux en France récompensant des auteurs d’expression française et francophone. Il est décerné annuellement au début du mois de novembre par l’Académie Goncourt, après trois présélections successives, en septembre et en octobre, parmi les romans publiés pour la rentrée littéraire éditoriale de septembre. Il s’agit du plus ancien et du plus prestigieux des prix littéraires français.