C’est en des termes crus que l’Union européenne, par l’entreprise de sa représentation à Tunis, a condamné “avec la plus grande fermeté l’attaque-suicide” survenue ce vendredi 6 mars 2020 aux Berges du Lac à Tunis, assurant qu’elle continuera d’œuvrer sans relâche avec les autorités tunisiennes dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

“Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque-suicide survenue aux Berges du Lac à Tunis en fin de matinée. J’adresse mes très sincères condoléances à la famille du policier tué à la suite de cette nouvelle attaque odieuse. Toute ma solidarité va aux blessés et à leurs familles ainsi qu’à toutes les forces de sécurité tunisiennes et à mes collègues de l’Ambassade américaine”, a écrit l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini, sur la page officielle de l’UE.