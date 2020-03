Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, s’est entretenu, mardi 3 mars 2020, au palais du Bardo avec le sous-secrétaire d’Etat américain pour les Affaires politiques et militaires, Clarke Cooper, en visite à Tunis du 2 au 4 mars.

Selon un communiqué du Parlement, la rencontre a permis de dégager une convergence de vues entre la Tunisie et les Etats-Unis autour de plusieurs dossiers régionaux, dont la crise en Libye.

Au cours de cette entrevue, il a été convenu de privilégier un règlement politique dans la crise libyenne et de poursuivre les efforts dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’enracinement des valeurs de liberté et de démocratie.

Par ailleurs, les deux responsables ont souligné la volonté commune de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, particulièrement dans les domaines économique, culturel, du Tourisme et de la législation.