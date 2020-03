Du 4 au 8 mars 2020, l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine) accueillera des entreprises internationales dans le domaine de l’aéronautique et de la défense, dans le cadre de la 10ème édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense, qui se tient pour la première fois en Tunisie.

Des shows aériens sont au rendez-vous dont des parades de F16 ou Fighting Falcon. Une centaine d’aéronefs et engins non volants des plus grands opérateurs du domaine seront présentés dans des configurations statiques et dynamiques.

Destiné exclusivement aux professionnels les 4, 5 et 6 mars, le salon accueillera plus de 100 exposants de différents pays dont les USA, la France, l’Angleterre, la Russie, la Turquie, et le Pakistan. Des délégations officielles des pays invités feront le déplacement incluant des ministres, des ambassadeurs et des invités de haut rang, déclare le représentant de l’entreprise organisatrice du Salon, Islam Louati.

A partir du 7 mars, le salon sera ouvert au public et sera gratuit pour les enfants de moins de 10 ans en vue de diffuser la culture aéronautique auprès des jeunes tunisiens.

Afin de garantir la pleine réussite de ce grand événement international, les autorités locales ont multiplié les efforts pour le réaménagement de l’Aéroport International Djerba-Zarzis qui devra accueillir les invités et les différents exposants du salon. A cet effet, une tente de 6 mille mètres carrés a été installée, indique le commandant de l’aéroport, Jamel Ben Taazayet.

L’activité quotidienne l’aéroport ne sera pas perturbée par cette manifestation internationale, selon la même source.