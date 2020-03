Organisées pendant trois jours sous le slogan “Activité accrue et hyperactivité” avec la participation de plusieurs experts de la psychiatrie et de l’éducation tunisiens, algériens et libyens, les activités du premier forum scientifique maghrébin seront clôturées, dimanche, dans la ville de Monastir.

Le forum a été organisé par l’école Houcine Besbes Al Amal pour l’éducation spécialisée et l’habilitation à Monastir relevant de l’union tunisienne pour le soutien des personnes porteuses d’handicap mental.

“L’hyperactivité” est généralement enregistrée chez les enfants d’âge scolaire. Il s’agit d’un trouble neuropsychiatrique qui combine deux types de signes, à savoir les troubles du comportement, en particulier l’impulsivité et les mouvements fréquents, accompagnés d’un manque de concentration, a indiqué le professeur en psychiatrie pour enfants et adolescents de l’hôpital universitaire, Fatouma Bourguiba à Monastir, Asma Kadria.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Kadria a expliqué que le diagnostic se fait au cours de la scolarité et nécessite une intervention qui allie des soins médicaux et académiques ainsi qu’une communication avec l’environnement familial et scolaire, pour obtenir de meilleurs résultats.

Le taux des enfants atteints de l’hyperactivité dans le monde se situe entre 6 et 9% pour le groupe d’âge de moins de six ans. En Tunisie, il atteint les 9%, selon une étude réalisée à Sfax, publiée en 2012, un taux auquel il faut prêter attention, a souligné Kadria.

Les conférenciers ont discuté, à travers trois interventions scientifiques, des développements dans le domaine de l’hyperactivité et du manque de concentration. Deux ateliers ont aussi été organisés sur “l’hyperactivité et la distraction” et “le changement de comportement et les mécanismes de travail”.

Des recommandations seront élaborées pour le développement du travail et le changement de comportement de l’enfant, a indiqué l’expert en éducation et le directeur du forum Mohamed Ben Jeddou.