Les experts-comptables n’ont d’autre choix que de se mettre au diapason des changements numériques et technologiques, sinon ils risquent de dépérir, a souligné le président de l’Ordre des experts-comptables (OECT), Slaheddine Zahaf.

S’exprimant à l’ouverture du 33ème congrès de l’OECT, organisé jeudi 27 février à Tunis, sur le thème “la révolution digitale: défis et apport pour l’économie tunisienne”, il a affirmé que la profession a compris l’enjeu et reconnaît les défis vu la rapidité des changements numériques, qui deviennent une réalité imposée à toutes les professions, notamment l’expert-comptable.

Zahaf reconnaît également le retard de la Tunisie à suivre les changements numériques qui se sont produits au cours de la dernière décennie en raison de l’intérêt accordé aux questions politiques aux dépens de l’adhésion aux changements technologiques rapides, à l’exception de certaines initiatives gouvernementales ou privées. Même la profession d’expert-comptable n’est pas exempte de reproche dans ce retard.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’examiner les moyens d’adhérer à la révolution numérique pour réaliser des avancées en matière de connaissances et assurer la croissance économique escomptée, faisant remarquer que des volets de l’administration électronique ont été mis en place mais que plusieurs domaines demeurent en reste.

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, qui présidait sa dernière activité en tant que responsable de ce département (avant de céder sa place, vendredi 27 février, au nouveau ministre), a admis que le commerce électronique n’a pas évolué. Cette situation n’est pas liée au cadre juridique mais aux hommes d’affaires.

A ce titre, il a appelé les experts-comptables à appuyer les efforts de l’Etat dans la lutte contre le crime cybernétique et le blanchiment d’argent.

Les travaux du congrès, qui se tiennent pendant deux jours (27 et 28 février 2020), examineront plusieurs thématiques parmi lesquelles “les défis de la révolution numérique et son impact sur la profession”, “les entreprises économiques et la stratégie de transition numérique réussie”, “les menaces du réseau numérique et la transition dans l’ère numérique” et “le rôle de l’expert-comptable”.