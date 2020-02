Une quinzaine d’artisans et de créateurs a été sélectionnée par l’association “Be Tounsi” pour exposer l’artisanat national dans “le Pavillon Tunisie”, à l’occasion du “Bazar Diplomatique”, qui se tiendra au palais des congrès, le 15 mars 2020.

Il s’agit d’un événement de bienfaisance annuel organisé par le groupe des conjoints des ambassadeurs et des chefs de missions diplomatiques en Tunisie.

“Le pavillon Tunisie sera conçu par les soins du célèbre designer tunisien de cœur, Philippe Xerri, et constituera une occasion de découvrir des créations sublimes, dont des nouveautés qui seront exposées pour la toute première fois”, a indiqué mercredi, l’association Be Tounsi.

Pour cette édition 2020, le groupe des conjoints a sollicité l’association “Be Tounsi” pour représenter la Tunisie, parmi plus d’une vingtaine de pays participants. Partant, l’association a voulu montrer le meilleur de ce qui se fait en matière d’artisanat et de fait main dans le pays. Elle a mis l’accent sur les nouveaux talents, les jeunes entrepreneurs et les artisans des régions.