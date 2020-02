Un décret gouvernemental fixant les mesures relatives à l’autorisation de création de projet d’autoproduction d’énergies et les conditions de transport de l’électricité et de vente d’excédent d’énergies à la STEG a été émis par la présidence du gouvernement en vue de développer le système d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables, selon la page facebook de la présidence.

Ce décret intervient après la révision de l’article 9 de la loi numéro 12 de 2015 daté du 11 Mai 2015, portant sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et s’inscrit dans le cadre des efforts visant à donner une impulsion à l’investissement dans les énergies renouvelables, à améliorer la compétitivité des différents acteurs économiques et réaliser le développement durable.

Ces mesures visent à doubler les investissements réalisés par les entreprises actives dans le domaine de l’installation des centrales électriques à partir des énergies renouvelables et à permettre aux entreprises énergivores de garantir une partie de leurs besoins en la matière à des coûts bas et stables ce qui devrait leur permettre d’améliorer leur compétitivité outre le renforcement de la confiance des investisseurs et la création des opportunités d’emploi notamment, pour les diplômés de l’enseignement supérieur.